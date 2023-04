Numéro gagnant : le loto des fins du mois

Avec son salaire de 500 euros par mois, Sarah a parfois du mal à remplir son frigo. Grâce au loto, elle espère améliorer son quotidien. Comme elle, depuis la flambée des prix, de plus en plus de jeunes viennent jouer. Ce jeu ancestral, inventé au XVe siècle en Italie, n’a jamais eu autant la cote. Pour être certain d’avoir une place, dans la salle où nous nous sommes rendus, et pouvoir acheter des cartons à un euro l’unité, il faut réserver trois semaines à l’avance.