VIDÉO - "Marche contre la vie chère" : la gauche défile à Paris avant une semaine sociale

Initiée par la Nupes et représentée par toutes ses composantes (LFI, PS, EELV et PCF), cette manifestation intervient dans un climat social tendu. Voilà plus d’une semaine que dure la grève dans les raffineries de Total et le blocage doit se poursuivre dans les prochains jours, malgré la désapprobation du gouvernement et du Medef. En parallèle, une journée de mobilisation est prévue mardi 18 octobre dans plusieurs secteurs, du nucléaire à l’éducation en passant par les transports.

Si la marche veut s'attaquer à la vie chère et à l'inaction climatique, Jean-Luc Mélenchon a prévenu cette semaine qu'elle serait une "mise en cause globale de la politique du régime macroniste". Aux côtés de l’ancien député Insoumis ce dimanche après-midi, ses fidèles alliés de LFI comme Éric Coquerel ou Mathilde Panot, mais aussi et surtout l’écrivaine Annie Ernaux, décernée Prix Nobel de Littérature et ayant appelé à se rassembler pour le pouvoir d'achat.