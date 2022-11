VIDÉO - Ocean Viking : l'éprouvant parcours des migrants jusqu'à Toulon

Ils sont 234 selon l’équipage dont une dizaine de femmes, et 57 mineurs dont cinq âgés de moins de cinq ans. "On a envie de voir la terre. Il y a des gens malades. Il y a des femmes et des enfants. La situation est très compliquée", alerte un rescapé dans la vidéo en tête de cet article.



L’Ocean Viking les avait récupérés en pleine mer en perdition sur des embarcations de fortune au large de la Libye. Entre le 22 et le 26 octobre, les sauvetages se sont enchaînés de jour comme de nuit. Mais depuis, impossible d’accoster. Ce lundi, l’Ocean Viking est à quelques kilomètres de la Sicile, mais l’Italie refuse d’ouvrir ses ports.