Ocean Viking : une arrivée sous très haute surveillance

Personnel médical, administratif et forces de l'ordre sont présents sur la base militaire de Toulon. Chaque personne à bord doit passer un examen médical. Après trois semaines en mer, beaucoup sont malades ou bien affaiblies. Trois d'entre eux sont dans un état préoccupant et ont été héliportés vers l'hôpital de Bastia. "On a plus de 20 personnes qui ont besoin de soins intensifs et plateau techniques supérieurs à ceux qu'on peut offrir sur ce bateau", rapporte Xavier Lauth, directeur des opérations au sein de l'association SOS méditerranée.