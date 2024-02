On a fait les courses avec des agriculteurs, voici combien ils touchent vraiment sur leurs produits

Parmi les engagements du gouvernement, il y a cette volonté de mieux faire respecter la loi Egalim. Nous avons fait les courses avec un agriculteur pour qu'il nous dise ce qu'il gagne par rapport à ce que nous payons.

Nous sommes en route avec Gabriel Trolet, producteur de pomme de terre dans le Pas-de-Calais et secrétaire de la FDSEA à Béthune. Nous allons dans le supermarché le plus proche. À l'intérieur, on achète un chou rouge, un litre de lait, des pommes de terre, et des yaourts. Retour à la ferme pour regarder le détail des prix.

Avec 3,99 euros pour 5 kg de pommes de terre, un euro revient au producteur et 90 centimes à l'intermédiaire. Il reste donc plus de 2 euros pour le distributeur.

TF1

Pour le chou acheté à 2,39 euros, un produit qui ne subit aucune transformation, le producteur touche seulement 80 centimes d'euros. Il reste 1,59 euro, que se répartissent l'intermédiaire et le distributeur, qui gagne autant que le producteur.

TF1

Direction chez Gilles Durlin, un producteur laitier à Richebourg (Pas-de-Calais). Le litre de lait coûte 1,22 euro. 40 centimes sont réservés au producteur. Il reste 82 centimes pour les intermédiaires et le distributeur, soit deux fois plus que Gilles. Cependant, il préfèrerait vendre son litre de lait 51 centimes d'euros. Un prix qui selon lui permettrait de mieux répartir les marges entre lui, l'intermédiaire et le distribuer, tout en préservant le pouvoir d'achat des consommateurs.

Les agriculteurs aimeraient aussi beaucoup plus de transparence sur les prix pour savoir qui gagne combien.