On a retrouvé le pays des Schtroumpfs !

Sa collection de Schtroumpfs compte à ce jour 2 450 figurines de toutes les tailles et quelques personnages emblématiques comme le méchant Gargamel et sa légendaire maladresse. C'est une façon pour Alain de raviver des souvenirs d'enfance et de continuer à s'amuser. Grâce aux Schtroumpfs et à leurs maisons en forme de champignon, Alain s'invente même ses propres histoires. Il nous confie qu'il aime bien qu'il y ait toujours quelque chose dedans.