VIDÉO - "On est toujours mobilisés" : des agriculteurs des Bouches-du-Rhône convergent vers Marseille

Une cinquantaine de tracteurs ont pris la route ce lundi matin, direction le centre de Marseille. À cinq jours du Salon de l'Agriculture, les professionnels veulent continuer à peser dans leur bras de fer avec le gouvernement.

Ils veulent maintenir la pression. À cinq jours du Salon de l'agriculture, un convoi a pris la route ce lundi 19 février pour faire entendre ses revendications. Plusieurs dizaines de tracteurs ont quitté des communes de Provence, direction Marseille, où ils se sont donné rendez-vous.

Une cinquantaine de tracteurs sont attendus dans la cité phocéenne, comme le montre le sujet en tête de cet article. Les tracteurs, partis de la Trets ou d'Aix-en-Provence, doivent se rendre sur le Vieux-Port avant de se diriger vers la préfecture. "On va montrer à nos dirigeants qu'on est toujours mobilisés. On a posé des questions précises, on attend des réponses précises. Là, on perd du temps, on arrête de travailler sur nos exploitations pour être entendus", a expliqué sur l'antenne de TF1 Thierry, un viticulteur.

Les syndicats reçus par le gouvernement

La circulation s'annonce difficile ce lundi sur plusieurs axes des Bouches-du-Rhône, comme l'A51 ou la D6 par exemple. Pour éviter que la crise avec le monde agricole ne soit ravivée à la faveur du Salon de l'agriculture, le gouvernement a multiplié ces derniers jours les marques d'attention. Emmanuel Macron a reçu trois syndicats agricoles la semaine dernière (Confédération paysanne, Coordination rurale et Modef). Il rencontrera mardi le patron de la FNSEA, aux côtés du patron des Jeunes agriculteurs (JA). Quant au Premier ministre Gabriel Attal, il a reçu une nouvelle fois les présidents de la FNSEA et des JA, avant de se rendre jeudi auprès d'éleveurs de la Marne.

"Reconnaissons aussi qu'il y a des sujets qui sont du temps long", a déclaré dimanche le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, venu sur France Inter défendre la réponse de l'exécutif tout en admettant que la "sérénité" ne serait "pas forcément" au rendez-vous du salon.