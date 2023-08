VIDÉO - "On est un peu victimes de notre succès" : les Pyrénées-Atlantiques débordées par l'afflux de surfeurs

Alors, les maîtres nageurs tentent de gérer cet afflux de surfeurs. Sur la plage de Biarritz, ils effectuent en moyenne 70 interventions par jour, le plus souvent pour éviter un accident. “Ils n’avaient pas à se baigner ici. Ça aurait pu être dangereux pour eux s’ils s’étaient pris une planche”, explique Tamara, maître-nageuse sauveteuse.

Plus au nord, les plages de Moliets-et-Maa, dans les Landes, accueillent quotidiennement 3000 personnes à l’eau, surfeurs compris. Et pour les moniteurs, les cours s’enchaînent. “Tout le monde veut surfer. On est un peu victimes de notre succès. La seule chose, c’est que forcément, quand il y a une massification aussi rapide d’une activité comme ça, il faut essayer de la réglementer pour qu'il n'y ait pas d’accidents”, estime Laurent Dulon, moniteur de surf.