VIDÉO - "On est vraiment contents d'être là" : les premiers Français de retour du Niger

En grande majorité, l’armée a évacué des Français, mais aussi des Nigériens, Européens, Canadiens et Américains. Vers quatre heures et demie, les autres rapatriés savourent leurs premiers pas sur le sol français. "Ça fait du bien d'être revenu en France, toutes les frontières étaient fermées donc on se sentait un peu prisonnier du Niger avec une tension sécuritaire qui montait, ce n'était pas confortable", détaille Fabrice. Ils sont tous partis volontairement dès le feu vert de l’ambassade de France ce mardi matin.