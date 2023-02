"On ne peut pas s'en débarrasser" : les campagnols, cauchemar pour les agriculteurs

"J'en ai attrapé plus d'une centaine par jour". En Corrèze, David Henocq, pomiculteur, se bat chaque jour contre le campagnol, aussi appelé rat taupier, qui ravage ses cultures. Dans ses 30 hectares de vergers, ces petits rongeurs pullulent, creusent des galeries, et rongent les racines, tuant les arbres. Long d'une vingtaine de centimètres, pesant entre 100 et 300 grammes, le rat taupier mange chaque jour son poids en racines, et laisse sur son passage de petites mottes. L'herbe se raréfie, puis disparaît progressivement, jusqu'à ce que la terre recouvre totalement les pâtures.