VIDÉO - "On ne pouvait pas continuer", ces éleveurs et agriculteurs qui arrêtent le bio

Un choix difficile. Pour faire face à la crise économique, des agriculteurs bio ont décidé de renoncer à leur label pour revenir à l'agriculture conventionnelle. Malgré des années d'aides et de subventions pour la conversion de leurs cultures, les éleveurs et agriculteurs d'aujourd'hui ne s'y retrouvent plus. La vente de produits et d'aliments bio a chuté de 7,4 % en 2022. Les industriels et chaines de supermarché ne leur achètent plus leurs produits. Ils doivent alors rebondir pour survivre. Le 20H de TF1 a suivi deux agriculteurs, pour comprendre les raisons de leur changement de pratique agricole.