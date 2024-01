"On passe des bons moments" : carton plein pour les lotos géants

Dans nos régions, des lotos géants avec de très gros lots à gagner, ont lieu presque tous les week-end. Une équipe de TF1 a pu participer à l'un d'entre eux, organisé depuis près de quinze ans en Ardèche. Au total, le montant des lots s'élevait à 6000 euros pour des cartons vendus chacun trois euros.

Dès le début du tirage, concentration maximale dans la salle. Pour participer à ce loto associatif, organisé depuis plus de quinze ans en Ardèche, environ 700 personnes, toutes générations confondues, ont fait le déplacement. Appareils de cuisine, jouets, barbecue au gaz, bons d’achat dans les supermarchés… au total, 6000 euros de cadeaux sont à gagner pour des cartons vendus chacun trois euros.

Alors chacun y va de sa technique pour faire jouer la chance, certains n'hésitant pas à arborer sur les tables leurs grigris porte-bonheur.

Le principe ? Dès qu’un participant remplit une ligne de son carton, il lève la main. À seulement onze ans, Léo, est venu avec un objectif très précis : remporter la Nintendo Switch. Pas de chance pour lui, ce jour-là, c’est une petite fille qui remporte la console de jeux.

Mais qu’importe le résultat, après quatre heures de jeu, tous les participants repartent avec le sourire et la certitude de revenir l’année prochaine. "On passe des bons moments, on rigole", résume l'une d'entre eux dans le reportage en tête de cet article.