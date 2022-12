"On se remet en forme pour le 31" : calme et quiétude entre deux réveillons

La course à pied pour les uns, la ballade tranquille pour les autres. Chacun profite à sa manière de ses vacances et de la douceur des températures. Avec quinze degrés sur la plage, un jus d'orange face à la mer, c'est le meilleur des remontants.

C'est la parenthèse enchantée des fêtes de fin d'année sur la Côte d'Azur, sans se presser, mais juste profiter du beau temps. "C'est notre dernier jour puis après on rentre dans la grisaille parisienne. On voulait profiter encore un peu du soleil et de la mer", "on profite du calme et de la quiétude. Et l'ambiance est agréable", "On se remet en forme pour le 31", déclarent les passants. Un petit bain de mer pour les plus courageux, avant de plonger vers une nouvelle année.