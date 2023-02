"On va rentrer les courses avec une brouette ?" : ils s'insurgent contre des plots posés devant chez eux

Depuis plus de quinze ans, les deux retraités vivent ici et se garent régulièrement devant leur portail, mais la mairie et le département jugent ce lieu trop accidentogène. Pour Annick et Patrick, il suffit de créer un accès sur le côté de la maison. "On n’est pas contre la sécurité, on n’est contre rien, mais aménagez-nous un truc", ajoute l'époux.

Le Conseil départemental dit comprendre les difficultés causées par leur installation. Néanmoins, pour eux, priorité à la sécurité. "Si on ne met pas ces plots-là, des véhicules se stationnent. Et là, des usagers qui sont au carrefour ne voient pas les véhicules qui arrivent de leur gauche", explique Franck Bourdais, le directeur des infrastructures.