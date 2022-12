VIDÉO - "On y pense toujours" : l'hommage aux victimes de Vaulx-en-Velin une semaine après l'incendie

Les habitants de Vaulx-en-Velin (Rhône) essayent de faire front face au drame qui les secoue depuis le 15 décembre dernier. Ce jour-là, un incendie a fait 10 morts dans une résidence de cette commune de la métropole lyonnaise. Dans la matinée du jeudi 22 décembre 200 personnes ont marché jusqu’à l'immeuble qui a brûlé. La marche blanche était organisée par l’association "La rose des sables" présidée par une proche des victimes. Au lendemain du sinistre, un premier rassemblement avait réuni près de 600 personnes.

Les organisateurs ont distribué des ballons blancs décorés de mots écrits au marqueur comme "À jamais dans nos cœurs", "Tous ensemble" ou encore "Unis quelles que soient les circonstances". "Les gens sont là en mémoire des familles et puis pour ceux qui sont hospitalisés et pour le traumatisme des habitants et de tous les Vaudais", a déclaré une habitante de Vaulx-en-Velin.