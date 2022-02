Open space, click and collect : le "franglais" trop envahissant ?

A-t-on vraiment le choix quand on voit que même la Sncf a baptisé son TGV à bas prix Ouigo. Et évidemment, la publicité a suivi. Dans l'agence qui a conçu cette campagne de pub, Rosa Paris, on estime que l'Anglais est plus efficace. Et vous n'êtes à l'abri nulle part. Dans la Sarthe par exemple, le slogan repris par le département, c'est Sarthe Me Up. Maubeuge, elle, se voit comme une creative cities là où le Limousin vous demande plus directement si vous êtes Lim avec Are You Lim ?. Comme quoi, le Français, parfois, reste inégalable.