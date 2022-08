Opération de sauvetage : le béluga n'a pas survécu au trajet

Des moyens hors normes ont en effet été déployés pour sortir le béluga de l'écluse où il était bloqué depuis vendredi dernier. Pompiers, vétérinaires, 24 plongeurs et six heures d'opération pour extraire le cétacé, qui pèse 800 kilos, de l'eau. Les 24 plongeurs engagés et les sauveteurs manipulant les cordages autour de l’écluse ont dû s’y reprendre à plusieurs fois, entre 22 heures et 4 heures du matin, pour attirer l’animal dans les filets et la structure capable de le soulever hors de l’eau. L'animal est alors en vie, mais très affaibli.