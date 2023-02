VIDÉO - Opération Orion : des centaines de "paras" largués dans le sud de la France

"La particularité de cet exercice, c'est qu'on va avoir beaucoup de matériel et, en termes de sécurité, il faut bien tout regarder donc ça prend plus de temps", souligne le lieutenant Charles en référence aux sacs contenant un obus de mortier, des vivres et munitions pour tenir trois jours. Equipés, les paras pèsent 165 kilos.

L'opération aéroportée de samedi, menée au moyen de 6 avions de transport militaire A400M, a été précédée ces derniers jours d'opérations navales en Méditerranée, où croisent 30 bâtiments de la Marine nationale, dont le porte-avions Charles de Gaulle et deux porte-hélicoptères amphibie (PHA). Les armées ont également prévu un débarquement amphibie sur la côte méditerranéenne au cours de cet entraînement en conditions réelles, qui a la particularité d'impliquer toutes les composantes des armées (terre, mer, air, spatial, cyber) dans l'ensemble des champs matériels et immatériels. "C'est ambitieux, on va le faire sur un terrain d'à peu près 300 kilomètres de long, on est quand même dans une dimension spatiale assez inédite", explique le général Benoit Desmeulles, commandant de la 11e brigade parachutiste.