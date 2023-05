VIDÉO - Forte détonation à Montpellier : pourquoi les exercices militaires aériens ont-ils lieu en pleine nuit ?

Une simulation de raid avec des avions capables de transporter des missiles nucléaires, et dans lesquels les machines sont poussées à leurs limites, jusqu’à franchir le mur du son, à 1224 kilomètres heure. "Les opérations Poker sont généralement réalisées de nuit parce que c'est un environnement qui est exigeant, donc on s'entraine toujours au plus dur pour être capable de réaliser cette mission-là de jour, dans les nuages, quelles que soient les conditions météo", explique le commandant Yann Malard, porte-parole de l'armée de l'air et de l'espace.

Au moins quinze avions militaires ont participé à l’exercice, qui s'est déroulé de minuit jusqu'à cinq heures du matin.