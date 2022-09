Orage en Gironde : des mobil-homes pour les familles sinistrées

Le 20 juin dernier, un puissant orage de grêle s'abat sur le Taillan-Médoc. En dix minutes, plus de 2 000 foyers sont endommagés dont 150 maisons inhabitables. À l'époque, nous avions rencontré Johan Porcher. Trois mois plus tard, à part le nettoyage, presque rien n'a avancé sur sa maison. Entre les délais des experts et des artisans débordés, il pourrait mettre un an avant d'y revivre.