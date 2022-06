Orages violents : les sinistrés à la recherche de couvreurs et de tuiles

Depuis mardi, les journées de Pierre-Albert Benedetti sont plutôt bien remplies. Avec ses équipes, cet artisan couvreur bâche les toitures durement touchées par la grêle. Il bâche dix à quinze maisons par jour et ce n'est pas près d'être terminé. "Le téléphone n'arrête pas. (..) On passe en priorité les gens qu'on connaît. Mais comme on est dans les petites communes rurales, bah, on connaît beaucoup de monde. Donc, c'est compliqué", rapporte-t-il.