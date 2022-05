Orange sonne la fin de l'horloge parlante : le 3699 va bientôt raccrocher

L'arrêt du service marque la fin d'une époque, même si la plupart des Français de l'utilisent plus. "Ça existe toujours ?", interroge une passante dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. "Ça fait un bail que je n'en ai pas entendu parler", s'amuse un autre. "Oh non, quelle tristesse !", réagit, un brin nostalgique, un troisième. Horloger chez "Barrier et fil" à Paris, Didier Plantecoste, lui, l'utilise encore pour régler les montres "pile à la seconde près". Et pour cause. L'Horloge parlante diffuse le Temps universel coordonné de l'Observatoire de Paris, la référence du temps légal français.