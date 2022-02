VIDÉO - Maltraitance en Ehpad : "Ce que nous avons lu ne correspond pas à la réalité", riposte le patron d'Orpea

"Le but d'Orpea, c'est une société humaniste. C'est un métier de l'humain", a ajouté le patron d'Orpea. Il a assuré que son groupe a la "volonté d'apporter des services de qualité toujours meilleure, sachant que nous ne sommes pas dans la perfection". Et d'ajouter : "C'est impossible d'être dans la perfection, on essaie de tendre vers la perfection (...) Au nom de nos 70000 collaborateurs, ne nous accusez pas avant de nous avoir jugés. Vous aurez tous les éléments, mais dans l'attente de ces éléments ne nous accusez pas."

Les dirigeants d'Orpea, dans la tourmente depuis la parution d'une enquête à charge contre les conditions d'accueil dans ses Ehpad, sont convoqués mardi par la ministre chargée de l'Autonomie des personnes âgées, qui a annoncé l'ouverture de deux enquêtes administratives sur l'entreprise, dont une financière.