VIDÉO - Moins d'éclairage public la nuit pour faire des économies : une mesure efficace ?

Quand on s'éloigne du centre, quelques quartiers restent encore éclairés, mais plus pour longtemps : après les douze coups de minuit, toute la ville est dans le noir. Selon David Ros, le maire (PS) d'Orsay, le bilan est positif depuis la mise en place du dispositif l'année dernière.

"Sur les chiffres, on n'a aucune augmentation de cambriolages liés au côté obscur", assure l'édile. Cela permet aussi à la commune d'économiser beaucoup d'argent. "En 2022, on est passé de 205.000 euros à 120.000 euros. Cette baisse est liée au phénomène d'extinction et à l'installation d'éclairage LED sur un tiers de la commune", indique l'édile.