Noël : mais pourquoi écrit-on l'Avent avec un "e" ?

Si le mot Avent est fortement marqué par la notion d’antériorité dans sa signification, il n’a pourtant rien à voir avec l'adverbe qui lui ressemble. L’e terme vient du latin "adventus", qui signifie "l'arrivée, l’action d’arriver". On retrouve ce mot dans l’ancien français "advent", et progressivement, le terme a évolué et a perdu son "d" pour devenir "l’avent".

Désigné par périphrase, le terme "avent" annonce l’arrivée du divin enfant. En termes de temporalité, la période de l’avent désigne les 4 semaines précédant la nuit du 24 au 25 décembre, ce temps marquant le début de l’année liturgique et permettant aux chrétiens de préparer l'arrivée des fêtes de la nativité. Anciennement, les catholiques observaient une période de jeune et d’abstinence, de la même manière que l’on se prépare au Carême. Même si une grande partie de l’Église catholique ne jeûne plus, beaucoup continuent à faire attention au compteur de calories avant la période d’excès des fêtes.