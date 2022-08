"Oui Pub" : l'autocollant pour recevoir ses prospectus

À partir du 1er septembre, seuls ceux qui auront posé l'étiquette "Oui Pub" sur leur boîte aux lettres recevront les publicités. Une mesure qui ravit certains Français : "ce n'est pas plus mal, car de plus en plus de personnes de veulent pas de pub, moi en premier". Elle sera testée pendant trois ans dans dix collectivités françaises.