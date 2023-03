VIDÉO - Équipements, police, administration : la fusion des communes, formule gagnante pour les habitants ?

La commune d'Oullins (Rhône) compte 26.000 habitants contre 10.000 pour la commune de Pierre-Bénite. Ces deux villes ont décidé de s'unir et ne feront bientôt plus qu'un. La fusion a été choisie par les deux élus. L'objectif est de peser plus lourd démographiquement et de pouvoir financer de nouveaux équipements. Elles pourront également faciliter l'obtention de passeports et de pièces d'identité. Les équipes de police seront, quant à elles, renforcées.