VIDÉO - Ovalie, vache égérie du Salon de l'agriculture, fin prête pour jouer les stars à Paris

Pour le Salon, rien ne doit être négligé. À commencer par la cloche que la vache va porter. "On a le choix, il y en a plusieurs. Ce sont les cloches des baptêmes de nos enfants ou de notre mariage. C'est la cloche des grandes occasions, on ne la met pas tous les jours", souligne Michel. Pour pallier leurs dix jours d’absence, le couple d'éleveurs a fait appel à un ami, Adrien, un agriculteur dédié au remplacement. Jamais Marine et Michel ne s'étaient absentés plus de quatre jours de chez eux jusqu'à présent. Six heures de routes seront nécessaires pour rejoindre la capitale, et vivre une expérience sans aucun doute inoubliable.