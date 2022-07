Paiement des RTT : un spécialiste vous dit ce qui va (ou pas) changer pour vous

TF1info : Concrètement, que va changer cette mesure pour les salariés ?

Me Thierry Romand : Les jours de RTT ont pour but de compenser les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures. Imaginons par exemple qu'au cours de la semaine, un salarié travaille 37 heures, l'employeur va lui accorder en compensation des jours de repos en plus. Avec cette mesure, le rachat de jours de RTT non posés sera exonéré fiscalement et socialement, au même titre que les heures supplémentaires (avec la loi Sarkozy de 2007, ndlr). Le seuil d'exonération a été fixé à 7500 euros. Autrement dit, le salarié aura la capacité de vendre du temps de repos contre de la rémunération supplémentaire. Quelqu'un qui est aux 39 heures bénéficie en compensation de 22 jours de RTT dans l'année. Cela peut représenter une somme importante. Et il conserve de toute façon ses cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. Le seul risque, c'est qu'il y ait des pressions pour racheter les jours de repos, notamment dans les petites entreprises. Mais dans tous les cas, il faudra l’accord du salarié et aussi celui de l'entreprise.

Qui va bénéficier de cette défiscalisation du rachat de jours de RTT ?

En l'état actuel du texte voté à l'Assemblée, seuls les salariés du secteur privé soumis au régime horaire seront concernés. Il est possible que le dispositif soit élargi par la suite au secteur public. En tout cas, les déclarations du ministre de l'Économie Bruno Le Maire, qui est en charge du dossier, semblent aller dans ce sens, puisqu'il dit vouloir le pérenniser. En revanche, il ne s'appliquera pas aux salariés en forfait jours (lorsque la durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures, mais en jours, ndlr). Il s'agit principalement de cadres avec un niveau de rémunération élevé. Les concernant, un dispositif existant permet déjà à l’employeur de racheter les jours de repos (délivrés au salarié lorsqu'il effectue des heures au-delà du forfait, ndlr). Ces jours sont payés avec une majoration de 10% au minimum, mais sans exonérations à ce jour. Le dispositif actuel ne s'appliquant qu'aux jours de RTT, ils ne sont théoriquement pas concernés. Il serait pourtant logique que ces salariés en bénéficient aussi.