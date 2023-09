Paierez-vous moins d'impôts l'an prochain ? Découvrez si vous allez changer de tranche

C'est l'une des annonces de la rentrée. Pour éviter de pénaliser les Français qui ont bénéficié d'augmentations salariales et amortir le choc de l'inflation, le gouvernement va rehausser de 4,8% les différentes tranches d'imposition de l'impôt sur le revenu en 2024. Une mesure qui figure dans le projet de loi de finance qui sera présenté ce mercredi 27 septembre en Conseil des ministres. L'annonce avait déjà été faite le 12 septembre dernier par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, sur LCI.

En rehaussant de 4,8% le seuil d'entrée dans l'impôt, jusqu'ici fixé à 10.777 euros de revenus annuels, le gouvernement évite "de voir 320.000 salariés basculer dans l'impôt sur le revenu", avait alors affirmé Bruno Le Maire. Dans le détail, avec ce nouveau barème, les revenus des Français seront taxés à 0% s'ils sont inférieurs à 11.294 euros annuels. Entre 11.294 et 28.797 euros, ils seront taxés à hauteur de 11% et ce sera 30% entre 28.797 et 82.341 euros. Pour les revenus annuels compris entre 82.341 et 177.106 euros, le taux appliqué sera de 41% et il sera de 45% pour les revenus supérieurs à 177.106 euros. Ainsi, les salariés dont les revenus n'ont pas évolué cette année pourront payer moins d'impôts s'ils baissent d'une tranche.