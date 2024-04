Palace académie : une école à 180 000 euros

REPORTAGE – Lorsqu'ils apprennent à faire le ménage des chambres, c'est avec des casques de réalité virtuelle. L'École de Lausanne, en Suisse, forme les futurs managers de l'hôtellerie de luxe. Le coût des quatre ans de scolarité est de 180 000 euros.

L'EHL, l'École de Lausanne, est le Harvard de l'hôtellerie. Près de 4 000 étudiants, 225 nationalités, y apprennent les codes du métier. C'est un campus gigantesque de 80 000 mètres carrés, avec douze restaurants et des terrasses donnant sur les Alpes, un cocon pour des élèves dont les parents ont souvent un portefeuille bien garni, car cette scolarité cinq étoiles a un prix, 180 000 euros pour les quatre années de cursus. Alors, l'école cultive l'excellence, mais aussi un certain entre-soi.

Fait rare, le restaurant d'école a décroché une étoile au Guide Michelin. En cuisine, c'est une gageure quotidienne, élaborer des plats gastronomiques avec des néophytes. Alors, il y a un cuisinier derrière chaque élève. Dans le restaurant, c'est 40 couverts et un menu à 90 euros.

Tous les six mois, dans l'école, c'est la foire à l'emploi, un immense job dating destiné aux étudiants de dernière année. Pas moins de 160 entreprises se paient un stand, dont le prix reste confidentiel, pour draguer l'élite. Il s'agit de grands groupes hôteliers, mais aussi des compagnies aériennes ou maritimes, des marques de luxe, plus de 10 000 postes à pourvoir. Le salaire pour un premier poste est entre 5 000 et 8 000 euros, selon les pays.

Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.