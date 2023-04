VIDÉO - Les pandas géants prolongent leur bail, un jackpot pour le zoo de Beauval

Et si les pandas fascinent, c’est parce qu’il n’en reste que 1800 dans le monde entier. Alors forcément, ici, on les bichonne. "On leur donne des granulés avec des vitamines pour pallier au manque de vitamines qu’il peut y avoir dans le bambou et ça, on leur donne trois fois par jour", explique une soigneuse.

Mais il faut aussi plus d’une tonne de bambou par semaine, soit 80.000 euros par an. Et ce n’est pas le plus cher. Chaque année, le zoo de Beauval doit payer 800.000 euros à la Chine pour accueillir nos ursidés favoris, symbole de la coopération entre les deux pays.