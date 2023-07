VIDÉO - Panne à Montparnasse : en fonction du retard de votre train, de combien pouvez-vous vous faire rembourser ?

Faire une demande de remboursement, au plus vite. C'est le réflexe de nombreux voyageurs suite à la panne géante survenue vendredi 28 juillet au sein de la gare Montparnasse à Paris. Une panne de signalisation provoquée par la foudre a perturbé l'arrivée et le départ de nombreux TGV inOui, Ouigo et Intercités. En pleine période estivale, certains clients de la SNCF ont dû passer plusieurs heures en gare. Alors, en fonction du retard de votre train, à combien peut s'élever votre remboursement ? Les journalistes du 13H de TF1 ont décrypté la tarification de la SNCF dans le reportage en tête de cet article.