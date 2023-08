VIDÉO - Panne inédite à Orly : 10.000 vacanciers sont partis sans valises

Plus de douze heures après la panne inédite qui a touché le système de tri des bagages de l'aéroport d'Orly, les premières valises ont été envoyées à leurs propriétaires jeudi soir. Il y avait un gros retard à rattraper et encore quelques problèmes.

"On prend les bagages, on les met sur des chariots là-bas comme vous pouvez le voir et on essaie de les rapatrier sur des tapis qui fonctionnent mais il n'y en a qu'un pour l'instant", explique un agent de l'aéroport, rencontré par les équipes de TF1. Résultat, "ça ne fait que s'empiler, s'empiler", fait-il remarquer, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus.

Des dysfonctionnements persistaient toujours ce vendredi matin sur quelques tapis d’embarquement. Jeudi, ce sont 10.000 passagers qui ont dû décoller sans leurs bagages. Comme les tapis étaient en panne, les agents ont dû tout transporter à la main. Des bus étaient remplis à ras bord de valises.

Josiane, une voyageuse, était très inquiète pour son chien, qu'elle s'apprêtait à enregistrer en soute. "J'ai peur qu'il ne parte pas avec nous", confiait-elle avant d'embarquer. À son arrivée à la Réunion, avec trois heures de retard, aucune valise à l'horizon, mais une bonne surprise : le chien de Josiane est bien là. "Par contre, le pilote de l'avion nous a dit qu'à la surprise générale, quand ils ont ouvert les soutes pour récupérer les bagages, il n'y avait rien dedans", rapporte la voyageuse.