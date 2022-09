Panneaux de publicité : ces communes qui n'en veulent plus

À l'entrée des villes, le long des routes, les panneaux publicitaires sont de plus en plus nombreux. Ils sont partout, même dans les petites communes. Pourtant, le code de l'environnement interdit de mettre des panneaux publicitaires dans les villes de moins de 10 000 habitants, comme c'est le cas à Lodève. Certains estiment d'ailleurs qu'il y en a trop et qu'il faut les enlever.