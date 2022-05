Papiers d’identité : le plan d’urgence est-il efficace ?

Le couple que nous avons rencontré a eu de la chance et pourra partir à l'étranger cet été. Mais il s'y est pris dès le mois de février. "On a écumé les mairies de Gironde, et c'était le premier rendez-vous que j'ai pu avoir pour refaire ma pièce d'identité", raconte la jeune femme. "À chaque fois, les délais c'étaient pour juin ou juillet, voire jusqu'en août. Du coup, c'était compliqué", ajoute son partenaire.