Papiers d’identité : Saint-Nazaire ouvre un centre éphémère pour aller plus vite

Si les délais s'allongent, c'est parce que vous êtes de plus en plus nombreux à renouveler vos papiers d'identité en ce moment. Les raisons divergent, mais le fait est que le centre va avoir beaucoup de travail. Aussi, il faut recruter du personnel et trouver des locaux en urgence pour répondre à la demande avant l'été. "Nous avons aménagé l'espace pour installer dix guichets et on a embauché douze personnels en cinq jours", affirme la directrice des relations avec les usagers, Mélanie Goubier.