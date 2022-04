Pâques : la chasse aux œufs est ouverte !

Pour commencer, il faut chercher dans les buissons, le creux des souches et surtout bien regarder partout. Dans un grand bois, il y a 10 000 œufs à trouver. Alors, Anaïs et Manon scrutent derrière chaque arbre et fougère. "Là, c'est comme si c'était dans un grand jardin", lance une enfant. Mais attention, il y a quelques pièges : "se prendre des pieds dans les bâtons ou des branches". Les apprentis détectives sont assistés par leurs parents. Candice prend beaucoup de plaisir à chercher avec son fils.