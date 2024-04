VIDÉO - Parcs à chiens : ces espaces "sans laisse" font un tabac

Dans les villes, de plus en plus de parcs sont consacrés aux chiens. Une initiative qui convient à tout le monde (propriétaire et non propriétaire). Pour s'en rendre compte, le JT de TF1 s'est rendu à Metz où il en existe sept entre le centre-ville et les quartiers périphériques.

Sweety est heureux. Ce jeune berger malinois et son maître vivent au centre de Metz (Moselle), mais grâce à un parc clôturé, spécialement aménagé pour les chiens, il est en totale liberté. "Ça nous permet déjà de les lâcher. Et puis ça leur permet de se sociabiliser entre eux. Et c'est vrai qu'en centre-ville, c'est pas toujours évident. Donc là, c'est génial", raconte le propriétaire dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Ce genre d'équipement, ça n'existe pas partout. Un propriétaire de chien

Dans cet espace sans laisse, les chiens sont libres à condition de rester sous la surveillance de leur maître. "Il faut juste que ce soit bien maîtrisé pour qu'il n'y ait pas de bagarre. Il faut que les maîtres soient quand même attentifs", admet une jeune femme. L'objectif étant aussi de rassurer les promeneurs.

Car cet emplacement est au milieu d'un des principaux parcs du centre-ville où les chiens en liberté peuvent vite effrayer. Comme le souligne une promeneuse : "Des gros chiens qui sont détachés et qui courent vers nous, généralement, ça fait peur. On sait jamais si c'est des chiens craintifs ou qui peuvent mordre", assure-t-elle.

En quelques mois d'existence de cet espace, une communauté de propriétaires de chiens s'est même créée, "le parc à wouf du plan d'eau". "On est 262 sur le groupe WhatsApp, c'est qu'il y a vraiment un besoin. Pour avoir discuté avec des gens qui venaient d'autres villes de France, voire de l'étranger, ils sont très surpris de découvrir ce genre d'équipement parce que ça n'existe pas partout", rapporte l'un des propriétaires.

Un succès qui a poussé la ville de Metz à multiplier ces parcs. Il y en a sept aujourd'hui entre le centre-ville et les quartiers périphériques, avec des aménagements spécifiques et 2 000 mètres carrés minimum. "On cherche forcément des espaces qui nous arrangent. Là, par exemple, on est proche d'un skate parc, on est proche d'une balade au bord de la Seille. Donc en fait, on vient en rien entacher la possibilité pour les piétons qui n'ont pas de chien de se balader comme avant", explique Rachel Burgy, la maire adjointe. Rappelons quand même que les propriétaires de chiens doivent se soumettre à certaines règles en ville, notamment concernant les déjections canines. À défaut, il en coûtera une amende de 135 euros.