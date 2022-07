Parcs aquatiques : des activités qui gagnent les sommets

“Le fait d’avoir plusieurs activités, c’est vraiment sympathique. On peut vraiment s’occuper tout l'après-midi. Franchement, c'est cool”, s’exalte une touriste. En plus de la traditionnelle randonnée, la montagne diversifie ses offres pour séduire le plus grand nombre. Romain Llobet, le jeune directeur de Wam Park, ne cesse d’agrandir son parc.