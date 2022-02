Parents après 40 ans : comment ils vivent la situation

Il a trois ans de moins qu'elle et rêve de devenir père. Après deux inséminations qui échouent, un an de tentative, les espoirs s’amenuisent. Leur bébé doit arriver dans un mois. À 44 ans, Sonia Lazonwski, elle, n'y croyait plus. Elle et son mari avaient accepté l'idée qu'il n'y aurait pas de troisième enfant. Pourtant, Joseph est arrivé naturellement. Un bouleversement dans la vie de ses aînés qui avaient alors 10 et 12 ans. Joseph a maintenant cinq ans, Sonia 50 ans et plus tout à fait la même énergie qu'elle a eu pour les plus grands. C'est un recommencement pour certaines, pour d'autres un changement de vie radicale. Avec cette envie commune, pour ses femmes, revoir ses priorités plus sereinement. Pour d'autres, c'est un changement de vie radicale.