Parents dépassés : faut-il faire confiance aux coachs ?

Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à se revendiquer coach parental. Les publicités pour faire appel à leurs services se multiplient, avec des promesses plus séduisantes les unes que les autres. À Nîmes, une famille s'est laissé convaincre. "Des fois, on se sent un peu dépassé, on est un peu stressé, un peu angoissé, on ne sait pas comment réagir. Alors, cartes sur table, on va passer par un professionnel qui est objectif", confie Céline Buy, mère d'Alexis (4 ans) et d'Alice (7 ans).