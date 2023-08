VIDÉO - Paris bannira les balades à poneys de ses parcs dès 2025

Côté politique, les réactions sont plus contrastées. Députée et présidente de la Commission à l'Assemblée nationale sur la condition animale, Corinne Vignon a salué "la bonne et courageuse décision de la Ville", insistant sur le fait que les "poneys ne sont pas des jouets". Si elle ne ferme pas définitivement la porte à ce genre de balades, elle les estime plus adaptées dans d'autres villes, avec plus d'espace et de verdure que Paris.