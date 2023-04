Bientôt une "voie dédiée" sur le périphérique ? Les Franciliens appelés à donner leur avis

Part de "l'héritage prévu des Jeux olympiques", la transformation, à l'horizon 2030, de la voie du périphérique réservée aux athlètes, officiels et secours pendant ces JO vise à "développer un usage plus vertueux et économique de la voiture", rappelle l'élu. Comment vérifier qui fait quoi sur cette voie ? Selon David Belliard, si des "radars de forme" - qui permettent "de voir des formes, mais pas les visages – sont déjà en cours de test afin d'identifier si une ou plusieurs personnes sont dans un véhicule", le projet est encore "ouvert à discussion". Notamment quant à la liste des véhicules autorisés.

Fin 2021, la région avait organisé une consultation en ligne dans laquelle 90% des 79.000 votants s'étaient dit opposés à la "suppression" d'une voie sur le périphérique. Pour la mairie, elle ne sera pas "supprimée" mais "transformée" afin d'en faire "une voie plus rapide" pour ces transports moins polluants. À plus long terme, elle veut muer l'axe circulaire en "boulevard urbain".