VIDÉO - Des militants écolos bloquent le périphérique parisien et se font bousculer par des automobilistes

Alors qu'ils portaient une banderole pour stopper le trafic, à hauteur de la porte de Vanves, les militants se sont ensuite assis par terre. Comme à chaque fois, des automobilistes sont sortis de leurs véhicules pour s'en prendre aux activistes. Ils ont d'abord arraché les banderoles avant d'essayer de déplacer eux-mêmes les bloqueurs. Sur les images mises en ligne par le collectif, un motocycliste force le passage en bousculant un militant. "Alors que les yeux du monde entier sont rivés sur une énième COP dont les citoyens n'espèrent plus rien, Dernière Rénovation exige du gouvernement français d'agir dans les plus brefs délais pour freiner la catastrophe climatique et condamne son inaction criminelle", a écrit ce collectif écolo sur Twitter pour justifier son action militante.