Paris : la canicule... en pleine grève des éboueurs

C'est une grève qui intervient au plus mauvais moment, car la canicule arrive sur Paris et les Parisiens vont devoir affronter des températures de plus de 35 degrés ce week-end. Des tas de poubelles s'amoncellent pourtant dans la capitale, notamment dans les rues du seizième arrondissement. Forcément, les mauvaises odeurs arrivent ici. Notons que c'est l'un des arrondissements gérés par la ville et donc par le personnel qui est en grève. L'autre partie des arrondissements est gérée par des entreprises privées. Raison pour laquelle on ne retrouve pas les même scène dans toute la capitale.