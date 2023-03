La grève des éboueurs parisiens prolongée jusqu'au lundi 27 mars

À Paris, le mouvement de mobilisation ne faiblit pas. Les éboueurs de la capitale ont voté en assemblée générale ce mardi 21 mars après-midi la reconduction de la grève pour six jours de plus. Celle-ci doit donc se poursuivre jusqu'au lundi 27 mars et ce, "dans l'ensemble de la filière", a fait savoir la CGT Services Publics alors que les salariés entrent dans leur 16e jour de grève.