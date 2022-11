VIDÉO - Paris sportifs : pourquoi l'addiction des jeunes joueurs inquiète de plus en plus

Ça n’a pas été difficile de trouver des mineurs, essentiellement des garçons, qui parient. Ils ont seize et 17 ans et jouent très régulièrement, jusqu’à 100 euros par semaine. "J’ai vu un ami qui a commencé à parier et qui gagnait de l’argent, donc j’ai commencé à le faire", déclare l’un des deux jeunes. "Je vais sur ‘créer un compte’, je mets mon prénom, mon nom de famille, ma date de naissance, mon adresse, mon adresse mail et puis voilà, c’est tout. On me demande ma carte d’identité juste quand je veux retirer de l’argent", ajoute l’autre jeune.

Dans près de 70% des cas, les jeunes arrivent à obtenir une carte d’identité d’une personne majeure et le compte en banque associé, bien souvent dans leur entourage. Le contrôle des sites de paris sportifs s’arrête là. Vous pensant majeur, ils vont vous inciter à jouer toujours plus. "J’ai reçu une lettre, carrément une lettre physique, qui me disait ‘ça fait longtemps qu’on ne vous a pas vu sur ce site, voici 20 euros de freebet pour te relancer’", reprend le mineur.