Parties de chasse : faut-il changer les règles ?

Dans l'Hexagone, pour pouvoir chasser, il faut au moins obtenir le permis de chasser, un certificat médical, une assurance, et avoir seize ans. L'âge est l'un des points sensibles soulevés par les associations qui souhaiteraient réserver la pratique aux majeurs. "On se retrouve avec des chasseurs qui ne sont pas assez expérimentés et qui se retrouvent avec des armes dans la main qui sont extrêmement puissantes", explique Mila Sanchez, fondatrice du collectif "Un jour un chasseur".