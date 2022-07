Pas d'eau au robinet dans ce village de Chartreuse

Il a fallu que des camions-citernes viennent remplir le réservoir d'eau qui alimente le village. Il est désormais sous bonne surveillance car l'été n'est évidemment pas fini, et on n'attend pas de pluie dans les quinze jours à venir. "Ça nous a permis de relever comme il faut le niveau du réservoir et surtout d'être en capacité de renvoyer de l'eau pour les habitants et d'être en sécurité par rapport aux risques d'incendies", explique Bruno Guiol, adjoint à la voirie et aux bâtiments.